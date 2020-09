O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, admite que a o governo vai rever a presença de público em eventos desportivos prevista para o início de outubro.



«Devemos rever os nossos planos para grandes audiências no final deste mês e rever a intenção do regresso do público aos estádios a 1 de outubro. Não significa que vamos descartar totalmente esse programa. Vamos apenas revê-lo», afirmou, em conferência de imprensa.



O executivo britânico tinha adiantado, numa primeira fase, que cerca de mil adeptos poderiam assistir aos eventos desportivos nos estádios a partir de 1 de outubro.