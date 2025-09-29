Grealish: «Dizem que gosto de sair e de festas. E gosto»
Inglês assume que é «vulnerável fora do campo» e isso atrapalhou o período no Manchester City
Inglês assume que é «vulnerável fora do campo» e isso atrapalhou o período no Manchester City
Emprestado pelo Manchester City ao Everton, Jack Grealish está a protagonizar um bom arranque de temporada e já leva quatro assistências em sete jogos, além de um prémio de melhor jogador do mês. Numa conversa com Tim Sherwood, na Sky Sports, o internacional inglês assumiu que a vida que leva fora das quatro linhas atrapalhou a passagem pelos «citizens».
«As pessoas dizem: "Ele gosta de sair, ele gosta de festas". E eu gosto. Quero poder viver a minha vida e divertir-me, mas obviamente há uma hora e um lugar para fazer isso na minha carreira», disse.
«Às vezes, vou ser honesto, provavelmente não escolhi os momentos certos. Às vezes, no City, por exemplo, não me ajudei. Digo isso abertamente, mas não acho que tudo se deveu a isso», acrescentou.
Grealish reconheceu que não fez certas «coisas certas» no Manchester City e confessou que o peso da transferência de mais de cem milhões de euros complicou a adaptação.
«Eu sou bastante vulnerável fora do campo e queria ir para algum lugar para sentir amor novamente, acordar e jogar com um sorriso no rosto», frisou.
Grealish, de 30 anos, está emprestado até ao final da temporada e o Everton tem opção de compra.
Já segue o Canal de Whatsapp do Maisfutebol?