Erling Haaland não marcou nos últimos três jogos do Manchester City. Antes da partida contra o Tottenham, Guardiola assumiu a responsabilidade pela 'seca' de golos do avançado.



«Temos os nosso princípios, mas a forma como jogámos nos últimos dois jogos não ajudaram o Erling a marcar. Podemos ir mais por fora na construção, mas no último terço temos de ter gente no meio. Se o Erling não estiver lá, não vamos marcar», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«No passado conseguimos ter momentos incríveis no último terço e em espaços pequenos. Nos últimos jogos isso não aconteceu. E a culpa é minha. Não fiz os jogadores perceberem como tínhamos de atacar. Precisamos de gente que corre, não só o Erling. Se tivermos só o Erling, ele vai ser controlado por dois ou três defesas. Precisamos de mais jogadores nesses posições», acrescentou.



O catalão abordou ainda a classificação dos «citizens», vencedores de quatro dos últimos cinco campeonatos.



«Preferia estar oito pontos à frente. Tenho de encontrar algo que torne a equipa melhor. Sou o homem responsável. Quando os jogadores não jogam bem, algo está errado com as minhas decisões. As pessoas não pensam nas memórias, no quão bom somos. Quando eu morrer as pessoas vão falar do quão bom o Pepe era. Isso é certo, mas desde que estamos aqui, as pessoas esperam que joguemos bem e que vencemos jogos. Caso contrário fora com o Pep. É assim que o nosso trabalho funciona e eu quero que queira o Pep. Quero ficar aqui e para isso temos de ganhar jogos e de estar em todas as competições», defendeu.



O City recebe esta noite, às 20h00, o Tottenham, no Etihad, numa partida em atraso da 7.ª jornada da Premier League.