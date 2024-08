O futuro de João Cancelo permanece em aberto. Depois de uma temporada cedido ao Barcelona, o internacional português encontra-se a trabalhar às ordens de Pep Guardiola e o catalão não descarta a hipótese de integrá-lo no plantel do Manchester City.



«Cancelo? Talvez fique no plantel, talvez seja emprestado. Ainda não sei. O João está a treinar connosco e tem mostrado um comportamento muito bom nas sessões de trabalho. Ele adora jogar futebol, vamos ver», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Se pode ser incluído na equipa? Pode acontecer», acrescentou ainda.



Em relação a Oscar Bobb, o treinador dos «citizens» confirmou que o norueguês vai ficar afastado dos relvados durante três ou quatro meses.



«Foi no treino. Infelizmente, ele lesionou-se e vai ser operado esta tarde. Esperemos que tudo corra pelo melhor e que possamos voltar a contar com ele dentro de três ou quatro meses. Estamos muito tristes por ele, não pela pré-época incrível que ele fez, mas pelo tempo que vai estar parado. Estamos ansioso por tê-lo de volta», disse acerca do extremo que sofreu uma fratura numa perna na passada quarta-feira.



Sem Rodri, o City inicia a defesa do título da Premier League frente ao Chelsea, em Stamford Bridge, no próximo domingo (16h30).