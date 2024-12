Pep Guardiola assumiu que poderá suspender a carreira quando terminar a ligação ao Manchester City.

«Haverá um momento em que sentirei que já é suficiente. E, aí, vou parar, seguramente. Não vou pegar noutra equipa [n.d.r.: assim que sair do Man City]. Não digo no futuro a longo prazo, mas sim que não vou sair para ir para outro país fazer algo deste género. Não tenho energia para isso, para começar de novo todo o processo de treino», disse numa conversa com Dani García, cozinheiro espanhol com três estrelas Michelin.

«Assumir uma seleção? Pode ser, porque é diferente», reconheceu de seguida, referindo que sente que será necessário, um dia, parar por algum tempo. «Creio que me faria bem parar para ver o que fizemos e o que poderíamos fazer melhor.»

Pep Guardiola renovou recentemente a ligação ao Manchester City até 2027.