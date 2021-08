Pep Guardiola deixou no ar a possibilidade de sair do Manchester City quando terminar contrato, ou seja, em 2023 e manifestou a intenção de treinar uma seleção.



«O próximo passo da minha carreira será treinar uma seleção, se surgir essa hipótese», começou por dizer, num evento de uma empresa brasileira.

«Depois de sete anos com esta equipa, acho que vou fazer uma pausa. Preciso de parar para ver, aprender com outros treinadores e talvez tome esse caminho. Gostaria de treinar num Europeu, numa Copa América, num Mundial», acrescentou ainda.



Guardiola fez uma pausa de um ano após a saída do Barcelona e antes de assinar pelo Bayern Munique. O catalão de 50 anos está, lembre-se, a iniciar a sexta temporada consecutiva nos «citizens».