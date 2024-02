Kevin De Bruyne foi tentado no último verão pelos milhões da Arábia Saudita, mas acabou por ficar no Manchester City. Agora a mudança para o país saudita volta a ser hipótese, segundo o portal inglês «The Athletic».

De acordo com a mesma fonte, o médio, que termina contrato com os citizens em 2025, pensava acabar a carreira no clube inglês, mas o dinheiro da Arábia Saudita está a dar que pensar a De Bruyne.

O diretor-desportivo da Liga saudita, Michael Emenalo, continua interessado em contratar o internacional belga, que está a deixar tudo nas mãos do Manchester City.

Os emblemas sauditas não costumam pagar muito dinheiro em transferências, ao contrário do que acontece com os salários dos jogadores, e Pep Guardiola parece continuar a querer contar com De Bruyne no plantel.

«É uma questão para ele, adoraria que ele ficasse, mas não sei. Ouço algumas notícias, mas não sei se há uma oferta, não sei se a Arábia Saudita o quer. Eu adoraria que ele ficasse aqui.»