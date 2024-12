O Sporting venceu o Manchester City há pouco mais de um mês, mas Pep Guardiola está prestes a defrontar novamente Ruben Amorim, desta feita no duelo com o Manchester United. Os «citizens» recebem os «red devils» este domingo e o catalão já vê o dedo do português na equipa.

«A influência dele já está lá. Os padrões que começaram a fazer, quão bons são os movimentos que todos fazem, as corridas, o ritmo. Ele vai fazer um bom trabalho no Manchester United. Estou absolutamente convicto disso», afirmou Guardiola, antes de assumir que tirou ilações do jogo da Champions com o Sporting.

«Sim, como quando há duas épocas ganhámos 5-0. Também deu para tirar boas lições. Se calhar, eles aprenderam melhor a lição, porque nos venceram por 4-1. Gostaria de jogar este jogo de domingo como jogámos em Lisboa. Não sei se seremos capazes de o fazer por diversas razões, mas vamos ver», atirou.

O Manchester City tem apenas uma vitória nos últimos dez jogos e Guardiola assumiu que a situação é «desconfortável».

«Mas estou bem. Tenho mais pensamentos neste momento, mas o que sinto agora é o mesmo que disse nas últimas semanas ou meses. Nada mudou. Estou muito satisfeito com a forma como jogamos. Sei pela minha carreira quando estamos a jogar bem e não tão bem. Temos de rematar mais e eliminar os erros. Mas estivemos nos jogos. Não fomos consistentes durante os 90 minutos, mas sei a razão. Só temos de continuar a trabalhar e seguir em frente», vincou.

«Neste tipo de jogos, quanto menos emocional fores, melhor», confessou.

O técnico não revelou se o clube vai ao mercado no próximo defeso e voltou a lamentar a ausência de Rodri. «Se precisarmos de jogadores, vamos ao mercado de transferências, mas não sei quem está por aí.»

«Rodri é um jogador da Bola de Ouro. Jogamos sem o melhor jogador de Inglaterra na temporada passada. Quando ele voltar, estaremos fortes novamente. Seremos uma boa equipa. É claro que ainda temos de tentar jogar da mesma forma e vencer. Mais cedo ou mais tarde estaremos de volta», frisou.

«Eu sei e entendo perfeitamente que os nossos adeptos podem estar tristes. Este grupo de jogadores fez uma época e fez coisas que ninguém mais fez. Recordes quebrados…. Temos mais lesões do que nunca e isso faz-me pensar que precisas de um plantel de 45/50 jogadores. Seria mais caro para o verão, mas talvez seja preciso um elenco mais aprofundado. O problema é o calendário, não são os fisioterapeutas, os médicos ou os jogadores. Esta é a verdade», rematou.