Pep Guardiola continua encantado com a época que Bernardo Silva está a realizar. O internacional português abriu caminho à vitória do Manchester City frente ao Burnley e após o encontro, mereceu os elogios do técnico catalão.



«Está em incrível boa forma juntamente com o Rodri. Os dois jogaram muito bem nos últimos quatro ou cinco jogos. Bernardo está ao nível da minha segunda época aqui em que ganhámos a Liga com 98 pontos. Ele é tão intuitivo: dá-nos sempre o que precisámos. Hoje marcou um golo, o que é importante para ele. A exibição do Bernardo Silva foi, uma vez mais, extraordinária», referiu, em conferência de imprensa.



Guardiola prosseguiu os elogios ao jogador de 26 anos.



«Ele é um jogador generoso e a forma como joga é fantástica. Ele sabe que tem de rematar quando está em boa posição. Temos tanta sorte em tê-lo. Foi uma contratação incrível. O que eu quero é que Bernardo seja feliz. Ele merece o melhor. É uma jóia para qualquer treinador. Está ao seu melhor nível atualmente», completou.