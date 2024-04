Depois de ter falhado o jogo das meias-finais da Taça de Inglaterra frente ao Chelsea, Haaland não vai também ser opção para Pep Guardiola no duelo do Manchester City com o Brighton. A confirmação foi dada pelo treinador espanhol, que deu ainda conta do regresso de Phil Foden e John Stones à competição.

«Erling Haaland não está pronto para amanhã, os outros dois – eles estão prontos», disse o técnico do City. «Eu sei que não é um grande problema, mas ele não pode participar deste jogo», afirmou Guardiola.

Nas mesmas declarações, o treinador espanhol deixou ainda elogios ao Brighton, de Roberto de Zerbi.

«O Brighton, se colocares no meu calendário, é um dos mais difíceis pela forma como jogamos», disse. «[Fica] mais difícil. A minha admiração cresce a cada temporada. Eles tiveram muitos problemas, foram vendidos jogadores importantes como Colwill, Caicedo, Mac Allister. Eles eram jogadores realmente importantes. Eles sofreram muitas lesões e disputaram três competições, mas a forma como jogam está sempre presente. Ele está a fazer um trabalho incrível no Brighton», afirmou.