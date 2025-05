Erling Haaland e Rodri já voltaram a treinar no Manchester City, confirmou Pep Guardiola. O Bola de Ouro treinou pela primeira vez desde que sofreu uma lesão grave no joelho, em setembro passado. Já o avançado, está de fora desde o final de março, a contas com problemas no tornozelo.

«Estamos muito felizes pelos regressos do Erling e do Rodri aos treinos», disse Guardiola, em conferência de imprensa, sem adiantar quando o espanhol vai voltar a competir e se o fará no Mundial de Clubes.

«Quando o médico e o fisioterapeuta disserem que o Rodri pode começar a jogar alguns minutos, ele vai começar a jogar. Mas os médicos precisam de me dizer. Foi uma lesão difícil. Os médicos disseram que era uma lesão de sete a 11 meses. Ele sente-se muito bem. Está a fazer sessões todos os dias, mas temos de evitar dar um passo atrás e que ele se magoe novamente. É por isso que precisamos de ter cuidado», afirmou.

Guardiola confirmou que tanto Rodri como Haaland ainda não estão disponíveis para defrontar o Wolverhampton esta sexta-feira.

«Não sei [se Rodri poderá jogar ainda esta época]. O médico vai dizer-me», vincou.

«O mais importante é o Wolverhampton. Tenho de escolher os melhores jogadores para jogar contra o Wolverhampton e depois temos uma longa semana de preparação contra o Southampton. Essa é a minha única preocupação», acrescentou.

Getting better, feeling better 💪🏻😃 pic.twitter.com/ORH9btnKTR — Erling Haaland (@ErlingHaaland) April 30, 2025

O técnico dos «citizens» deixou ainda alguns elogios à equipa de Vítor Pereira, que vai numa série de seis vitórias consecutivas.

«Não estou surpreendido [com os resultados dos Wolves]. Nos últimos anos, eles sempre tiveram jogadores muito bons e agora estão a fazer uma campanha incrível. É bem parecido com o que aconteceu com o Newcastle há um mês e com o Aston Villa. É mais uma final para nós. Temos quatro finais e agora vamos para a primeira», concluiu.

Manchester City e Wolverhampton defrontam-se esta sexta-feira, às 20h00, na 35.ª jornada do campeonato inglês.