Depois de uma última época em que realizou apenas oito jogos pelo Manchester City, o calvário de lesões de Rodri continua. O médio espanhol é baixa confirmada para os encontros dos «citizens» contra Villarreal e Aston Villa.

O vencedor da Bola de Ouro de 2024 sofreu uma lesão na coxa diante do Brentford, a 5 de outubro, que ainda não foi totalmente debelada.

«Não creio que o Rodri esteja pronto para os jogos contra o Villarreal e o Aston Villa. A sua lesão não exige uma ausência prolongada, mas trata-se de um problema muscular e temos de ser cautelosos», afirmou Pep Guardiola, aos meios de comunicação ingleses.

O jogador, de 29 anos, não foi opção no jogo deste fim de semana, contra o Everton, e também já não tinha comparecido no estágio da seleção espanhola, este mês.

Rodri, que foi obrigado a falhar grande parte da temporada transata, depois de se ter lesionado gravemente no joelho, não vai, assim, poder dar o seu contributo em mais dois jogos do Manchester City: contra o Villarreal para a Liga dos Campeões (21 de outubro) e frente ao Aston Villa para a Liga inglesa (26 de outubro).