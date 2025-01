Esta sexta-feira, na véspera da partida contra o Chelsea para Premier League, Pep Guardiola confirmou a ausência de Jeremy Doku e Rúben Dias por lesão, numa época em que os resultados obtidos e as consecutivas lesões não têm ajudado.

Questionado sobre o teor da lesão e o tempo de paragem do defesa central português, o treinador dos citizens afirmou que o jogador foi diagnosticado com um problema no adutor e que ainda não há data prevista para o regresso.

«Ele conseguiu sempre jogar muitos jogos, mas esta temporada começou assim... é o que é», comentou Guardiola sobre Rúben Dias, que esta época já tinha parado cerca de um mês por lesão no gémeo, em novembro.

Sobre o adversário do próximo jogo, o catalão reconheceu o trabalho do ex-assistente técnico, Enzo Maresca na equipa dos blues, confessando que a equipa mudou muito com a chegada do técnico italiano.

«Reconheci a sua equipa desde o primeiro dia. Muitas das coisas que vi são sobre o que falámos ao longo dos últimos anos. Muito bom», confessou.

Guardiola também comentou a crise de lesões, principalmente no setor defensivo, dizendo que a integração de novos jogadores é uma possibilidade:

«Os novos jogadores podem ajudar. Eles estão aqui por esse motivo. Novamente, isto não poderia acontecer sem a quantidade de lesões que tivemos», afirma o técnico espanhol.

Mesmo com as adversidades, Guardiola demonstrou confiança na preparação do Manchester City e reafirmou a convicção de que a equipa alcançará os objetivos para esta temporada, incluindo a classificação para a Liga dos Campeões de 2025/26: «Vamos conseguir! Porque haveria de pensar diferente? Estou muito positivo e é o nosso objetivo».

Apenas dois pontos separam as equipas do Chelsea e do City, que medem forças este sábado (25 janeiro), às 17h30, no Etihad Stadium. Quem vencer consolida a posição no top-4 da liga inglesa. Poderá acompanhar o jogo no Maisfutebol.