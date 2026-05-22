Guardiola dá nome a bancada do estádio do Manchester City
Clube homenageia o técnico, que está de saída. Bancada estará totalmente aberta pela primeira vez este domingo
Clube homenageia o técnico, que está de saída. Bancada estará totalmente aberta pela primeira vez este domingo
O Manchester City anunciou que a bancada norte do estádio dos «cityzens» passará a chamar-se «The Pep Guardiola Stand», isto na sequência da oficialização da saída do técnico, ao fim de dez temporadas.
A bancada do Etihad foi reconstruída e ampliada recentemente. Estará totalmente aberta pela primeira vez este domingo, no jogo com o Aston Villa, que marcará a despedida de Guardiola.
Em comunicado, o emblema de Manchester justifica que este reconhecimento se deve «à incrível contribuição que Pep deu durante os seus dez anos históricos como treinador do clube».
Além do nome, a bancada terá ainda uma estátua do técnico catalão, na parte de fora.
Com as obras de expansão, a bancada norte do estádio do City passou a contar com uma zona de convívio para os adeptos e ainda um hotel, museu, lojas, restaurantes e bares.
North Stand to be renamed ‘The Pep Guardiola Stand.' 🩵— Manchester City (@ManCity) May 22, 2026
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