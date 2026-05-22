O Manchester City anunciou que a bancada norte do estádio dos «cityzens» passará a chamar-se «The Pep Guardiola Stand», isto na sequência da oficialização da saída do técnico, ao fim de dez temporadas.

A bancada do Etihad foi reconstruída e ampliada recentemente. Estará totalmente aberta pela primeira vez este domingo, no jogo com o Aston Villa, que marcará a despedida de Guardiola.

Em comunicado, o emblema de Manchester justifica que este reconhecimento se deve «à incrível contribuição que Pep deu durante os seus dez anos históricos como treinador do clube».

Além do nome, a bancada terá ainda uma estátua do técnico catalão, na parte de fora.

Com as obras de expansão, a bancada norte do estádio do City passou a contar com uma zona de convívio para os adeptos e ainda um hotel, museu, lojas, restaurantes e bares.