Pep Guardiola treinou alguns dos maiores intérpretes do futebol. Messi, Iniesta, Thiago, De Bruyne, enfim, a lista é extensa. No entanto, o catalão tem poucas dúvidas em apontar qual o melhor jogador que já viu a jogar em espaços curtos: David Silva.



«Em espaços curtos, Silva quiçá seja o melhor que já vi. A mover-se entre linhas nunca vi ninguém como ele. Regressou da paragem com um ritmo incrível. Se entender continuar a jogar, pode fazê-lo onde quiser. Não tenho a mínima dúvida», referiu, em conferência de imprensa.



O internacional espanhol vai deixar os «citizens» no final da presente época, embora não tenha revelado se irá pendurar as chuteiras. Guardiola deixou elogios ao campeão europeu e mundial por La Roja.



«O que Silva fez [frente ao Newcastle] foi incrível, fantástico. Não só neste jogo, mas nos últimos dez anos. Queremos que lhe ofereçam um jogo de despedida como as grandes lendas do clube. Uma estátua? Não sei, houve jogadores incríveis aqui: Zabaleta, Hart, Kompany, Aguero... Este grupo de jogadores ajudou o clube a chegar onde está», acrescentou.