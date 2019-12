O contrato de Sergio Aguero com o Manchester City só termina no verão de 2021, mas as dores de cabeça de Pep Guardiola para substituir aquele que é o melhor marcador da história dos citizens já começaram.

«Ele é insubstituível», reconheceu o treinador catalão, que foi ainda mais longe. «Substituir Aguero vai ser uma das questões mais difíceis da minha carreira. O Gabriel Jesus é outro avançado incrível e poderá chegar outro quando o Sergio sair, mas ele é insubstituível», disse em declarações à imprensa inglesa.

O técnico dos citizens elogiou as qualidades futebolísticas e humanas do avançado de 31 anos e colocou-o apenas atrás de Lionel Messi na capacidade de finalização dentro da grande área. «Ele é incrível na área, mas houve outros rapazes que não eram maus. Ronaldo, o brasileiro, Romário, Eto'o e o Sérgio é sem dúvida um dele. Messi está um pouco mais acima deles, mas Sergio é um dos que bem a seguir.»

Guardiola lembrou o impacto que o internacional argentino teve nos sucessos do City na última década. «O momento mais importante deste clube - mais até do que o dia em que vença a Liga dos Campeões - foi quando o Sergio marcou aquele golo frente ao QPR», afirmou, numa alusão ao título de 2012, conquistado nos últimos instantes da jornada decisiva.