Pep Guardiola não atira a toalha ao chão, apesar do mau momento do Manchester City, que não venceu nenhum dos últimos cinco jogos e tem apenas um triunfo nas últimas 13 partidas.

«Vou continuar. Às vezes achas que vais conseguir consertar as coisas mais cedo ou mais facilmente e noutras vezes leva mais tempo. Eu não vou desistir. Quero estar aqui, quero fazer isto e com a situação que temos agora», começou por dizer o treinador dos «citizens», na conferência de imprensa de antevisão ao jogo deste domingo, com o Leicester, na 19.ª jornada do campeonato inglês.

«Vamos agora a Leicester - onde sempre foi difícil conseguir bons resultados - com os jogadores que temos disponíveis. Não quero desapontar o meu povo, os adeptos, as pessoas que amam este lugar», acrescentou.

«Não é só agora, é desde que comecei como jogador e depois como treinador. Acho que todos nós no nosso trabalho queremos fazer bem e agradar as pessoas. O maior teste é dar a volta e isso já aconteceu, já fizemos isso antes. Faz lembrar o quão bom foi o passado, essa é a verdade», afirmou ainda.

Guardiola admitiu que o número de lesões nas últimas semanas foi o fator decisivo para a crise do Manchester City. Rodri, Rúben Dias, John Stones, Ederson, Kyle Walker, Jack Grealish e Matheus Nunes não puderam ir a jogo diante do Everton precisamente por problemas físicos.

«Às vezes existem lesões. Durante quantos anos fomos incrivelmente consistentes, mas agora, sim, esperávamos ir um pouco abaixo e a principal razão é ter tantos jogadores importantes lesionados. Vi o espírito de equipa, como treinámos, quão focados eles estão», frisou.

Já sobre o abaixamento de forma de Erling Haaland, Guardiola não quis crucificar o norueguês. «Não faz parte da minha formação começar a queixar-me e procurar culpados. Acontece, é a vida, o futebol, então tentemos de novo. De três em três dias havia vitória, vitória, vitória, durante muitos meses, anos. Agora, temos de voltar a fazer a mesma coisa.»