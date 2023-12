Haaland foi ausência de peso na deslocação do Manchester City ao terreno do Luton Town. Após a partida em Kenilworth Road, Pep Guardiola esclareceu a lesão do internacional norueguês.



«Sofreu uma fratura de stress. Apenas stress. Não me perguntem se é um pé partido. Não estava preparado para jogar hoje e acho que talvez não recupere para o jogo com Crystal Palace. Espero que esteja pronto para jogar o Mundial de Clubes. Vamos ver como é a situação do Haaland evolui de semana para semana», referiu, citado pela Sky Sports.



«No dia seguinte ao jogo com o Aston Villa, Haaland não podia andar. No dia seguinte já estava muito melhor. Ele disse que conseguia andar e que não tinha dores, mas o médico disse que tínhamos de esperar», acrescentou.



O Manchester City defronta o Crystal Palace dia 16 de dezembro e de seguida viaja para a Arábia Saudita para disputar o Mundial de Clubes. O campeão inglês e europeu apenas entra nas meias-finais da competição frente ao Club León ou frente ao Urawa Red Diamonds, a 19 de dezembro.

Lembre-se que Erling Haaland é o melhor marcador do City esta época com 19 golos em todas as competições.