A época do Manchester City tem andado bem longe do brilhantismo dos últimos anos, mas Pep Guardiola ainda não perdeu o sentido de humor. Depois do difícil triunfo frente ao Leyton Orient (1-2), para a Taça de Inglaterra, o treinador espanhol respondeu aos cânticos dos adeptos da equipa do terceiro escalão inglês que antecipavam o seu despedimento.

«Com este resultado, penso que o presidente não me vai despedir amanhã. Isso é bom», disse Guardiola, bem-humorado, confessando apreciar os duelos com adversários de escalões inferiores: «Gosto da maneira como eles se comportam».

O Manchester City atingiu o intervalo da partida frente ao Leyton Orient em desvantagem no marcador, conseguindo dar a volta à eliminatória com os golos de Khusanov e Kevin De Bruyne.

O encontro marcou a estreia, azarada, do ex-FC Porto, Nico González, pelos cityzens. Aos 22 minutos, o médio espanhol foi forçado a abandonar o relvado devido a lesão, sendo rendido pelo português Bernardo Silva.

Pep Guardiola não deixou passar em claro o momento. «Acho que o Nico já percebeu o que é jogar em Inglaterra e como atuam os árbitros aqui. É uma pena. Não sei o quão dura foi a entrada, mas ele não conseguia continuar», comentou o treinador espanhol.