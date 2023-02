Pep Guardiola lamentou que o Manchester City já pareça ter sido condenado por alegadas infrações ao regulamento financeiro da Premier League ainda antes de se poder defender.



«Temos a sorte de viver num país em que se é inocente até prova em contrário. Mas parece que já nos condenaram. Temos bons advogados e vamos defender a nossa posição. Veremos o que decide um juiz e a Premier League», disse o espanhol, em conferência de imprensa.



Lembre-se que o organismo anunciou que os campeões ingleses teriam de responder perante uma comissão independente por numerosas violações do regulamento financeiro entre 2009 e 2018.

Entre as alegadas infrações estão falhas no fornecimento detalhado de informação financeira obrigatória, como remunerações de jogadores e elementos da equipa técnica, liderada por Pep Guardiola, além de outras relacionadas com o cumprimento das regras de fair-play financeiro.

«Parece que já fomos condenados. Passou-se o mesmo com a UEFA. Também já nos tinham condenado. Vamos defender-nos tal como fizemos na situação da UEFA e o tribunal vai decidir», advertiu o técnico dos «citizens».



«Estou convencido de que estamos inocentes. Desde que Abu Dhabi tomou conta do clube, tem sido assim desde o dia 1. Nove equipas escreveram uma carta para ficarmos de fora da Champions, queriam essa posição. Não é uma história sem precedentes. É a segunda vez, já vivemos isto há dois ou três anos. Acusam-nos, mas entre a palavra dessas nove equipas e das 19 agora, acredito na palavra das minhas gentes. Peço desculpa, mas confio no meu pessoal», acrescentou.

Por último, Guardiola frisou que não vai deixar o clube. «Posso garantir que não vou sair deste lugar. Quero ficar mais do que nunca.»

Lembre-se que em fevereiro de 2020, o Manchester City foi suspenso provisoriamente pela UEFA de participar nas competições europeias por um período de dois anos, mas a sanção foi anulada após recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), em julho daquele ano.