Dez anos depois, Sergio Aguero vai deixar o Manchester City. Apesar da saída do avançado argentino, Pep Guardiola revelou que os «citizens» não vão gastar dinheiro em substitui-lo na próxima janela de transferências.



«Há uma grande possibilidade de não contratarmos um avançado este verão. Temos jogadores suficientes na primeira equipa e alguns jogadores interessantes na academia. Devido à situação económica que se vive a nível mundial, não vamos contratar um avançado na próxima temporada», adiantou, citado pela Sky Sports.



O catalão acrescentou que o clube inglês não se pode dar ao luxo de gastar quantias avultadas em contratações.



«Com os preços do mercado atual, não vamos contratar um avançado. É impossível, não podemos pagar. Os clubes estão com dificuldades financeiras e nós não somos exceção. Temos o Gabriel Jesus, o Ferran Torres, que jogou de forma incrível na posição de avançado, e jogadores jovens da academia. Além disso, muitas vezes jogamos com um falso número 9», referiu.



Guardiola concluiu que se a situação económica não se alterar, o Manchester City não vai procurar um substituto para Aguero.



«Não sei o que vai acontecer, mas provavelmente não vamos contratar nenhum avançado para a próxima época. Hoje não há a mais pequena hipótese de o fazermos», disse.