A rivalidade entre Arsenal e Manchester City subiu de patamar após o jogo do último domingo. Os «gunners» empataram (2-2) em casa dos «citizens», mesmo com menos um jogador, mas a estratégia da equipa de Mikel Arteta desagradou os comandados de Pep Guardiola.

O jogo foi marcado por picardias, nomeadamente o momento em que Erling Haaland atirou a bola à cabeça de Gabriel Magalhães, após o golo do empate, já em tempo de descontos. Depois da partida, o brasileiro firmou que o duelo se tratava «de uma batalha, uma guerra» e, agora, Guardiola respondeu.

«Gabriel disse-o perfeitamente na flash interview depois do jogo. É uma guerra. Estamos aqui para provocar o adversário, empurrá-lo, e, no final de contas, o que se pode fazer? Provocas-me? Ok. Querem guerra? Então vamos à guerra», disse o treinador do Manchester City, na antevisão ao jogo com o Newcastle.