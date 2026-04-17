Pep Guardiola não escondeu que o jogo de domingo com o Arsenal é decisivo nas contas do título.

O Manchester City recebe os «gunners», que lideram a liga inglesa com 70 pontos, mais seis do que os «cityzens». Após a derrota da equipa de Mikel Arteta na última jornada, com o Bournemouth, o City passou a depender de si próprio para ser campeão, isto porque tem ainda um jogo em atraso.

«Se é uma final? Obviamente. Se perdermos, acabou. Os outros dois resultados, sabendo que o Arsenal não venceu o Bournemouth… ainda temos jogos pela frente. Seis jogos é muita coisa. O nosso calendário é terrível, com Everton e Bournemouth fora e Aston Villa em casa», afirmou o técnico catalão, em conferência de imprensa.

Guardiola revelou que o defesa-central português Rúben Dias ainda não está recuperado, enquanto Nico O'Reilly foi dado como apto.

O treinador do Manchester City comentou ainda as críticas recentes que têm sido feitas ao Arsenal, ao ser questionado sobre se gosta de assistir aos jogos dos londrinos. «As pessoas são tão exigentes. A imprensa, os adeptos, todos. Eu gosto de ver os jogos deles. Aprendo muito em muitas coisas. O que eles querem é vencer e nós vamos lutar. Um aspeto realmente importante contra o qual não podemos lutar são 22 anos sem vencer a Premier League.»

«Eles têm algo que os torna únicos. Eu sei disso. Conheci essa sensação quando chegamos aqui. Não ganhávamos a Premier League há muito tempo. Sei como se sente aquela primeira vitória. Isso é algo contra o qual não podemos lutar. Por isso precisamos de nos focar na forma como temos de jogar», sublinhou.

«São fortes em todos os aspetos, desde os duelos à fisicalidade. Eles são muito bons nas segundas bolas, quando defendem baixo a transição é boa. São muito agressivos e ainda têm as bolas paradas. Tenho orgulho de ainda estar a lutar contra eles.»

Quanto à sua equipa, Guardiola admitiu que precisa de «melhorar ainda mais» e assumiu que chegou a dar o título como perdido.

«Os pontos nesta época são muito menores comparados às temporadas com Jürgen [Klopp] no Liverpool. Talvez porque nenhum dos dois é bom ou talvez porque os candidatos sejam melhores. É sempre uma dúvida. Depois dos jogos contra Nottingham Forest e West Ham [empates em março], achei que [o título] nos tinha fugido. Mas nunca acaba até realmente acabar e ainda estamos aqui.»

«Estamos prontos. Há um mês perdemos pontos em momentos em que achei que não perderíamos. Vimos o calendário e dissemos “ok, jogamos contra o Arsenal em casa e temos uma chance”. São seis pontos. Não é uma distância curta, mas temos uma oportunidade. Essa é a situação em que estamos. Depende do nosso comportamento e tudo será decidido no domingo», concluiu.

O Manchester City recebe o Arsenal no próximo domingo, às 16h30.