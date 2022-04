Pep Guardiola considerou que o Manchester City desperdiçou a oportunidade de vencer o Liverpool, esta tarde, no Etihad, e dar um passo firme na luta pelo título.



«Em Anfield fizemos uma primeira parte incrível e o resultado foi o mesmo. Sinto que desperdiçámos a oportunidade de ganhar. Isto ainda não acabou. Diria o mesmo independentemente do resultado. Sabemos o que temos de fazer. Madrid [Atlético], depois a FA Cup e terminar a Premier League da forma mais forte possível», referiu, citado pelo site dos «citizens».



«Vamos voltar a jogar com o Liverpool. É bom para a Premier League. Foi um jogo fantástico com ambas as equipas a quererem ganhar. Infelizmente não conseguimos ganhar. É um prazer ver o Liverpool com todas as ameaças que têm na frente. Jogámos bem e estou muito orgulhoso da minha equipa. Fizemos uma exibição incrível. As duas equipas sabem que têm de ganhar todos os jogos até final», acrescentou.

Depois do 2-2 desta tarde, o Man. City parte para as últimas sete rondas com mais um ponto que o Liverpool no topo da classificação.