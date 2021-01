A cumprir a segunda temporada em Inglaterra, João Cancelo assumiu-se como indiscutível no Manchester City. Na véspera da receção ao Brighton, Pep Guardiola não poupou elogios ao internacional português.



«A capacidade física do João é incrível. No dia seguinte a um jogo ele é capaz de jogar outro. Ter jogadores em forma, é muito importante para nós», começou por dizer o catalão, citado pelo site do clube.



O técnico dos «citizens» admitiu que o lateral de 26 anos teve dificuldades em adaptar-se ao futebol inglês e às suas ideias.



«Na época passada ele teve algumas dificuldades pela mudança de clube e de ideias. Ele esteve confuso no início, esperava algo que não lhe podíamos oferecer. Agora está adaptado e a dar à equipa o que ela precisa. É um bom rapaz com um grande coração e está a fazer uma época excecional», referiu.

