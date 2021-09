Depois de se ter queixado da pouca presença de adeptos no encontro frente ao Leipzig, Pep Guardiola recusou pedir desculpa pelo que disse e pediu aos apoiantes do Man. City para reverem o que disse.



«Cada um tem a sua interpretação, mas não me vou desculpar pelo que disse. Estou surpreendido pelas declarações que surgiram depois. Não é a primeira vez que digo algo do género. Já o havia dito quando treinava o Barcelona e o Bayern. É muito difícil preparar um jogo depois da Liga dos Campeões. O que eu disse foi que precisávamos do apoio dos nossos adeptos, não importa quantos vêm ao estádio. Não vou pedir desculpa pelo que disse», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Somos o que somos e temos orgulho nisso. Conheço a história e o que significa acompanhar este clube. Não queremos ser como o United, o Liverpool, o Barcelona, o Bayern ou o Real Madrid, somos quem somos. E eu gosto. Não ponham palavras que não disse na minha boca. Nunca serei um problema para os adeptos. Se me tornar num problema para eles, vou-me embora. Desde o primeiro dia que dei sempre o meu melhor. Nos últimos anos conseguimos muitas coisas sem eles, mas agora precisamos do seu apoio. Se não podem vir por algum razão, tudo bem, mas prefiro disputar os jogos difíceis com os meus adeptos», acrescentou.



Lembre-se que estiveram 38.062 adeptos «citizens» no Etihad na passada quarta-feira. O secretário-geral do grupo de adeptos do Man. City, Kevin Parker, acusou o catalão de não compreender as dificuldades que estes vivem atualmente.



Guardiola encerrou o assunto reiterando que não se irá retratar do que disse na última quarta-feira.



«Este era a minha mensagem, mas se vocês não entenderam o que eu disse, há um problema. Estou aqui para defender o que disse. Se eu tivesse errado, eu pediria desculpa, mas não é o caso e não o vou fazer. Gosto dos adeptos que temos», concluiu.