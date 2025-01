Pep Guardiola, treinador do Manchester City, afirmou esta sexta-feira, durante a antevisão ao jogo com o Ipswich, que está contente com a renovação recente de Erling Haaland, até 2034.

«É uma notícia excecional para o clube. Se um jogador decide assinar este tipo de contrato é porque quer mostrar que quer estar aqui», declarou o treinador espanhol.

O técnico dos «citizens» teceu rasgados elogios ao avançado norueguês, dizendo que é um «jogador especial» e que é difícil encontrar avançados com o nível dele.

«Ele ama o clube, as pessoas que o rodeiam, a Liga Inglesa e estar aqui com a sua família. Ele deve sentir que não há lugar melhor para ele nos próximos 10 anos», afirmou Guardiola, numa tentativa de explicar a longa duração da renovação de Haaland aos jornalistas.

O treinador refere ainda que a renovação do craque norueguês por mais nove anos e meio reflete « a confiança do clube no Erling, que conhece perfeitamente o seu profissionalismo e o seu empenho em mostrar o seu talento».