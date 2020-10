Depois dos elogios de Guardiola, Marcelo Bielsa respondeu com o cavalheirismo que lhe é característico. O técnico argentino do Leeds United disse com ironia que o catalão provocou muitos estragos no futebol e que inventou um sistema defensivo «sem querer».



«Fez-me uma pergunta muito interessante. Acho que o Guardiola fez muito dano ao futebol. Sem querer, inventou um sistema que é como podes defender-te de uma equipa do Guardiola. Os dez jogadores ficam atrás do meio-campo. E esse é o sistema que o futebol aplica para neutralizar a proposta de jogo de Guardiola. Hoje é muito comum ver uma equipa à qual se atribui superioridade enfrentar outra equipa com em 30 metros de largura e 50 de profundidade. É um procedimento defensivo», referiu, em conferência de imprensa.



O argentino explicou ainda como pode melhorar os seus jogadores e não teve problemas em admitir que copia o que os melhores fazem.



«Um treinador não inventa futebol, copia. Vê o que fazem os bons jogadores e pensa no que é possível ensinar aos seus jogadores e o que é inerente à genética dos mesmos. Apenas vejo a diferença entre o que um jogador faz e o que é capaz de fazer. Nem sempre o que os jogadores fazem é o que conseguem fazer. Na maioria das vezes, eles fazem apenas aquilo que é superficial. Mas o que eu diria às minhas filhas seria: 'Tenta usar a percentagem mais alta das tuas capacidades. Se deixares por fazer algo apenas por comodidade, porque não gostas de fazer, estás a desonrar o que a vida te deu de borla'», afirmou.



O Leeds recebe o Man. City este sábado, às 17h30.