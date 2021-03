Guardiola não convocou Eric García para os últimos dois jogos do Manchester City o que deixou o treinador «de coração partido».



«Nos últimos dois jogos o Eric não foi convocado e isso deixou-me com o coração partido. Ele não merece», referiu, citado pelo AS.



«Não imaginam o que o Eric significa para mim. É como um filho. Após o confinamento, o miúdo foi o melhor central do Manchester City. Nunca cometeu um erro e jogou os quartos de final da Champions», acrescentou.



Em final de contrato, o jovem defesa espanhol vai jogar o Barcelona na próxima temporada reiterou o técnico dos «citizens».



«Acho que o Eric vai jogar no Barcelona. O Barcelona não contrata jogadores normais, querem-no porque ele é um grande jogador», disse.