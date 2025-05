Pep Guardiola renovou com o Manchester City até 2027, em novembro do ano passado, mas ainda não sabe se vai retirar-se dos bancos quando terminar contrato com os «citizens». No entanto, o treinador catalão tem «a certeza» de que vai fazer uma pausa nessa altura.

«Depois do meu contrato com o City, vou parar. Tenho a certeza. Não sei se me vou reformar, mas vou fazer uma pausa», disse o treinador de 54 anos à ESPN Brasil.

Guardiola cumpre a nona temporada no Manchester City. Antes, tinha passado três no Bayern Munique e quatro no Barcelona. Apesar dos bons trabalhos nos três clubes, o catalão não sabe como quer ser lembrado.

«Quero que as pessoas se lembrem de mim como quiserem. Todos os treinadores querem vencer para que possamos ter um trabalho memorável, mas acredito que os adeptos do Barcelona, ​​do Bayern Munique e do City se divertiram a ver as minhas equipas jogarem. Acho que não devemos viver a pensar se seremos lembrados. Quando morremos, as nossas famílias choram por dois ou três dias... e pronto, és esquecido. Na carreira de treinador, há os bons e os maus, o importante é que os bons sejam lembrados por mais tempo», rematou.