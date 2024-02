Erling Haaland teve uma noite memorável ao marcar cinco golos na goleada do Manchester City em casa do Luton Town (6-2), numa partida da Taça de Inglaterra. Em quatro dos cinco golos, o norueguês foi assistido por Kevin de Bruyne, números sintomáticos do bom entendimento entre ambos.



No final do jogo em Kenilworth Road, Pep Guardiola falou sobre o avançado e sobre o médio. «Haaland? O que posso dizer? Muito, muito bom. O Erling [Haaland] está on fire e o Kevin [De Bruyne]... a conexão foi perfeita. Foi um jogo muito bem e estamos nos quartos de final», começou por dizer, citado pela BBC.



«O Kevin precisa de jogadores como o Erling e o Erling precisa de jogadores como o Kevin. Não estaríamos aqui sem os outros jogadores. O mérito é de todos», acrescentou.



O catalão adiantou que Grealish ressentiu-se da lesão anterior que havia sofrido na virilha e pediu que a equipa pensa num jogo de cada vez.



«Ganhámos os últimos dois jogos por 1-0 e contra o Chelsea jogámos bem na segunda parte, mas não ganhámos. Um jogo de cada vez. A Taça de Inglaterra é uma competição muito bom. Estamos a um jogo de estar em Wembley novamente», concluiu.