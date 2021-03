Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo contra o Southampton, referente à 33.ª jornada da Premier League, Pep Guardiola não gostou de uma questão que lhe foi feita. O jornalista perguntou ao catalão sobre os nove golos sofridos pelos «saints» em Old Trafford contra o Manchester United e respondeu de forma irónica, visivelmente chateado.



«Vamos marcar 18. O resultado vai ser 18-0. Que pergunta é esta? Marcaram-lhes nove golos quando eles jogaram 80 minutos com dez jogadores. Acha que isto é uma piada? Que vamos marcar nove golos ou 18 amanhã? Vamos ser sérios. Vamos tentar ganhar o jogo e se conseguirmos, vai ser um sucesso incrível», referiu o técnico dos «citizens».



O jogo entre o Man. City, de Bernardo, Cancelo e Rúben Dias, e o Southampton está agendado para as 18h00 desta quarta-feira.



Veja as declarações de Guardiola: