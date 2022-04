O jogo que poderá decidir o título na Premier League ou relançá-lo entre City e Liverpool joga-se este domingo. Em vésperas do encontro, Pep Guardiola admitiu que os «reds» são o seu maior rival desde que chegou a Inglaterra.



«O Nadal, o Federer e Djokovic foram rivais por 20 anos. Somos apenas rivias há cinco anos. Manter o sucesso no futebol é mais difícil que nos outros desportos. Quando me recordar do meu período aqui e estiver a jogar golfe vou lembrar-me que o nosso maior rival foi o Liverpool. Quando consegues 100 pontos e alguém consegue 98 pontos... Dás um passo em frente», começou por dizer, citado pela BBC.



«O que mais valorizo é a consistência que as duas equipas apresentaram nestes cinco anos. É por isso que Nadal, Federer e Djokovic mantiveram-se no topo por tanto tempo», acrescentou.



O catalão aproveitou e retribuiu os elogios que recebeu do germânico, «o maior rival» que teve ao longo da carreira e admitiu convidá-lo para um copo de vinho após o jogo.



«Se ganharmos, adoraria. O Jurgen torna o mundo do futebol um melhor lugar para viver. É um grande competidor e acho que isso é bom. Falámos na Alemanha, ele é um bom tipo e não há qualquer problema entre nós», disse.

Por último, Guardiola aproveitou a ocasião para negar as notícias que dão conta de uma saída dos «citizens» para a seleção do Brasil.



«Não. Tenho contrato e sou tão feliz aqui. Estou disposto a ficar no City pra sempre. Agora não é o momento. Não sei de onde surgiu essa informação», concluiu.