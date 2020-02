Após as críticas públicas de Lionel Messi a Abidal, começaram a circular rumores sobre uma possível saída do argentino do Barcelona. O Manchester City foi um dos destinos apontados ao capitão blaugrana, mas Guardiola rejeitou essa hipótese.



«Messi é jogador do Barcelona e vai ficar lá. O meu desejo é que continue no Barcelona. Não vou falar de jogadores de outras equipas», disse o catalão, em conferência de imprensa.



«Acredito que Messi vai acabar a carreira no Barça. É o meu desejo», acrescentou.



