Pep Guardiola revelou que Cole Palmer estava a pedir há dois anos para sair do Manchester City. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo das meias-finais da Taça de Inglaterra frente ao Chelsea, o treinador dos citizens lembrou que fez tudo para que o avançado não deixasse a sua equipa, mas que este tinha outros planos para a carreira.

«Na pré-temporada eu disse para ele ficar porque Riyad [Mahrez] saiu e ele disse “não, quero ir embora”, afirmou Guardiola. «Depois de duas temporadas, o que eu poderia dizer? Ele estava a pedir para sair há duas temporadas. Eu disse “não, fica”. O que poderíamos fazer?», disse.

Já Mauricio Pochettino «agradeceu» ao Manchester City por ter deixado Cole Palmer sair do Etihad Stadium. O avançado trocou os «citizens» pelos «blues» no último verão por 47 milhões de euros e esta temporada é, a par de Haaland, o melhor marcador da Premier League, com 20 golos.