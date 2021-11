O estilo de jogo é inegociável para Guardiola. Mesmo em desvantagem durante o encontro, as equipas do catalão são sempre fiéis à ideia de um futebol de posse, apoiado, em que cada jogador parece estar sempre no sítio certo.



Kevin De Bruyne diz que o técnico seria capaz de preferir perder do que ganhar sem jogar o futebol que idealiza. «Muita gente não entende. Pep prefere perder com os seus princípios de jogo do que ganhar a jogar em contra-ataque. Adora um futebol pofensivo», revelou, em declarações no podcast MIDMID.



O internacional belga abriu ligeiramente a porta para o balneário do Man. City e revelou que Guardiola, entusiasmo com a estratégia para o jogo, esquece-se de divulgar a equipa inicial.



«Temos sempre uma reunião antes de cada jogo e Guardiola diz o que temos de fazer. Quando acaba, às vezes temos de perguntar quem joga. Por vezes esquece-se», atirou.



A verdade é que agarrado à sua filosofia de jogo, Guardiola já ganhou 32 títulos em pouco mais de uma década como treinador.