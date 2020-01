Será que Pep Guardiola algum dia aceitaria treinar o Manchester United?



Esta questão foi feita ao técnico catalão dos «citizens», na véspera do duelo da cidade de Manchester a contar para as meias-finais da Taça da Liga inglesa, e este respondeu de forma curiosa.



«Depois de treinar o Manchester City nunca vou treinar o Manchester United. Também nunca irei orientar o Real Madrid depois de ter estado no Barcelona. Preferia estar nas Maldivas caso não tivesse mais nenhuma oferta. Quer dizer, talvez nas Maldivas não porque lá não há campos de golfe», atirou, citado pelo «Guardian».



O jogo entre os rivais da cidade está marcado para as 20h00 desta terça-feira, em Old Trafford.



