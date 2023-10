Rico Lewis fez uma bela exibição na vitória do Manchester City frente ao Leipzig, tendo feito a assistência para o golo de Phil Foden. No final da partida, Guardiola teceu rasgados elogios ao jovem defesa de 18 anos.



«Que jogador! Que jogador! Sou treinador há 14, 15 anos e tive a sorte de treinar alguns dos melhores jogadores do mundo no Barcelona. Encontrar um jogador que joga como ele entrelinhas, a forma como se tem de movimentar como médio e para os espaços, ele é, de longe, um dos melhores jogadores que já treinei. Ele é muito humilde, não fala muito. Não tem muitos minutos, mas ainda vai jogar muito esta época», referiu, citado pela Sky Sports.



Rico Lewis é, lembre-se, um produto da formação dos «citizens» e está a cumprir a segunda época na equipa principal.



Pode recordar a assistência de Rico Lewis no vídeo associado ao artigo (imagens vídeo Eleven/DAZN)