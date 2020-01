Após Gabriel Jesus ter falhado um penálti na visita do Man. City a Bramall Lane, casa do Sheffield United, Guardiola revelou que o melhor batedor de grandes penalidades do plantel.



«Ederson. Acredite, o Eddie é o nosso melhor batedor de penáltis. Ele não tem sangue nas veias. Está sempre tão calmo! Ederson é capaz de fazer isso», disse o catalão, em conferência de imprensa.



A verdade é que avançado brasileiro já desperdiçou cinco castigos máximos na presente temporada.



Os «citizens» acabaram por conseguir vencer o Sheffield United com um tento de Aguero, que entrou precisamente para o lugar de Gabriel Jesus.



Veja: