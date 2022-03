Pep Guardiola adiantou que o regresso de Rúben Dias, lesionado desde o início de março, não está para breve. Enquanto falava sobre a importância de Laporte estar em forma, o catalão referiu que ainda faltam «uma semanas» para o defesa português voltar a jogar.



«O Laporte começou muito bem a época quando o John [Stones] estava lesionado. Na última época o John e o Rúben foram excecionais, mas sempre que jogou, o Ayme [Laporte] jogou muito, muito bem. Esta época está a ter mais minutos. É importante para a equipa ter um central canhoto. Mas ainda assim, espero que ele entenda que pode fazer ainda melhor», disse, em declarações reproduzidas pelo Manchester Evening News.



«Há ações que ele pode fazer melhor. Ele está na idade ideal para melhorar porque tem tudo e é como o Mahrez: mostra personalidade nos grandes palcos. É rápido, forte no ar e tem personalidade para ajudar a equipa na construção. Ele está a merecer o tempo que tem jogado. O Nathan [Aké] está a regressar, mas o Rúben vai estar muito tempo de fora. Ainda faltam algumas semanas para regressar. Precisamos do Ayme fresco e na melhor condição possível», acrescentou ainda.



O Man. City, líder destacado da Premier League, joga esta noite em Londres frente ao Crystal Palace. O pontapé de saída está agendado para as 20h00.