Na véspera do duelo frente ao Arsenal, referente à 28.ª jornada da Premier League. Pep Guardiola abordou o impacto do coronavírus no futebol. O catalão mostrou-se contra os jogos à porta fechada, referindo que, sem adeptos, o futebol não faz sentido.

«O futebol funciona sem adeptos? Se as pessoas não podem vir, não faz sentido jogar. Vamos continuar o nosso trabalho, mas eu não gostava de fazer isso às pessoas. Estamos conscientes disso porque já aconteceu em Itália. A liga está suspensa e em Espanha as próximas duas semanas serão à porta fechada. Vai acontecer aqui também», começou por dizer o espanhol, em conferência de imprensa.

O treinador do Manchester City reiterou que não quer jogar sem adeptos, mas reconheceu que vai seguir as medidas do governo.

«É pior jogar futebol sem os adeptos? Nós fazemos o nosso trabalho para as pessoas e, se elas não podem assistir, não faz sentido. Não gostava de jogar na Liga inglesa, na Liga dos Campeões ou nas Taças sem adeptos. Mas vamos seguir as instruções do governo. Não sei até que ponto faz sentido», completou Pep.



O Man. City-Arsenal joga-se esta quarta-feira, às 19h30, no Etihad.