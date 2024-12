Apesar do «alívio» pela vitória sobre o Leicester (2-0) este domingo, Pep Guardiola assumiu que o Manchester City não tem condições de revalidar o título de campeão inglês.

«Precisávamos disto. Todos nós. Não foi a exibição ideal, mas espero que as vitórias melhorem o nosso humor. É importante vencer, a segunda parte foi renhida. Não tivemos energia suficiente para aguentar os 90 minutos, mas espero que no novo ano possamos recuperar-nos um pouco de um mau momento», começou por dizer o técnico catalão à Sky Sports, depois do triunfo na visita aos «foxes».

«[Podemos] limpar a cabeça agora se conseguirmos resultados. Estamos longe de vencer a Premier League. Aceitamos que já não há hipótese disso, mas temos outras coisas pelas quais lutar. Taça de Inglaterra, top quatro e vencer jogos», confessou ainda.

«Apenas alívio, essa é a palavra para expressar o que todos nós sentimos. Fizemos coisas incríveis e agora lutamos para vencer jogos. Por isso, agora é apenas alívio», completou.

Já sobre Erling Haaland, que regressou aos golos este domingo, Guardiola defendeu o norueguês. «Houve vezes em que o Erling foi mal julgado, mas faz parte do futebol. Ele está cansado, jogou muitos minutos. Ele foi pai pela primeira vez nos últimos dias, foram muitas emoções e dias emocionantes para ele.»

O técnico dos «citizens» também abordou a possibilidade de recrutar reforços no mercado de inverno, sobretudo para a defesa.

«Não sei. Kevin [de Bruyne] está de volta, mas precisamos de mais no meio-campo e na defesa, temos tido problemas com laterais e centrais. O plantel é bom, o problema é que não os temos e isso dificulta tudo. Quando estamos todos juntos somos a equipa que éramos, mas com jogadores importantes afastados há semanas e meses é difícil. O mercado é o mercado, não é fácil, é caro, veremos o que o clube pode fazer», concluiu.