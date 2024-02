O Manchester City venceu o jogo em Copenhaga, mas pode ter perdido mais dua estrelas por lesão.

Jack Grealish saiu lesionado aos 21 minutos, com evidentes queixas musculares, e Bernardo Silva foi substituído já perto do fim, dando lugar a Matheus Nunes.

Pep Guardiola falou da situação dos dois jogadores, após a partida.

«O Bernardo sofreu uma forte pancada no tornozelo», disse o técnico espanhol. «Ainda não falei com o médico, mas parece que o problema do Jack Grealish é muscular», acrescentou.

Já na conferência de imprensa após o jogo, Guardiola deu mais alguns detalhes sobre o internacional inglês.

«É uma pena que o Jack se tenha lesionado, mas as coisas são como são. Ele ficou destroçado, mas quer jogar de certeza», afirmou.

«Neste tipo de jogos, precisamos deste tipo de ritmo, de controlo. O Bernardo e o Jack ajudaram-nos a manter isso e a fazer os passes no momento certo», juntou.

O próximo jogo do Manchester City é a receção ao Chelsea, para a liga inglesa, este sábado. Ainda não se sabe se Bernardo Silva ou Grealish poderão jogar.

