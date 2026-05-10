O Manchester City bateu, na tarde deste sábado, o Brentford por 3-0, permitindo aos cityzens seguirem a dois pontos do líder Arsenal. No final da conferência de imprensa, Guardiola demonstrou veemente o seu apoio ao West Ham de Nuno Espírito Santo, próximo adversário dos Gunners.

Além do momento animado, o técnico espanhol abordou a luta pelo título e a possibilidade de haver, bem ao estilo do Man. City, outra reviravolta no topo da classificação.

«Tabela classificativa? Não olho para ela. Tenho-a na minha cabeça. Conheço os adversários, a diferença de golos, tudo. Outra reviravolta? Não sei… competimos contra uma equipa colossal (Arsenal), que não perderam um jogo na Liga dos Campeões, estão na final e estiveram em primeiro lugar quase toda a temporada. Já não está nas nossas mãos…», começou por dizer.

Apesar de admitir que a equipa já não depende de si própria para conquistar a Premier League, Pep Guardiola não deixou de apoiar o West Ham de Nuno Espírito Santo, que joga este domingo contra o Arsenal. No final da conferência, o treinador dos cityzens disse - em alto e bom som - «Come on you Irons», fazendo alusão ao cântico dos adeptos dos hammers e em claro apoio à equipa do técnico luso.

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