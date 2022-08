Além de Haaland, Bernardo Silva também teve um papel importante na reviravolta espetacular do Manchester City na receção ao Crystal Palace, do passado sábado. No final do encontro, Guardiola reconheceu a excelente exibição do internacional português e fez-lhe rasgados elogios.



«O Bernardo Silva é um vencedor. É um jogador insubstituível em muitos aspetos. É muito importante e pode jogar em quatro ou cinco posições. Não estou só a falar da sua importância no relvado, fora dele também. No balneário, querem muito que ele continue aqui», disse o catalão, em conferência de imprensa.



Associado ao Barcelona durante esta janela de transferência, o jogador de 28 anos vai permanecer no Etihad. Palavra de Guardiola e do CEO do clube, Ferran Soriano.