Expulso nos minutos iniciais do jogo com o Manchester United por ter agredido o companheiro de equipa Michael Keane, Idrissa Gueye, médio do Everton, pediu desculpa pelo momento inusitado que protagonizou, assumindo «total responsabilidade» pelo ato.

«Primeiro, quero pedir desculpa ao meu colega de equipa Michael Keane. Assumo toda a responsabilidade pela minha reação. Quero também pedir desculpa aos meus companheiros de equipa, staff, adeptos e ao clube. O que aconteceu não reflete quem sou nem os valores que defendo. As emoções podem sobrepor-se, mas nada justifica aquela atitude. Garanto que nunca mais se irá repetir», escreveu o jogador, de 36 anos, na rede social Instagram.

O caso foi igualmente comentado pelo autor do golo que garantiu a vitória do Everton frente ao Manchester United (1-0), Kiernan Dewsbury-Hall, que o definiu como «um momento de loucura».

«Era evitável, mas o Idrissa pediu desculpa ao intervalo e nós seguimos em frente», partilhou o médio inglês, citado pela imprensa britânica, após a partida em Old Trafford.