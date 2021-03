Ikay Gundogan foi eleito o melhor jogador do mês de fevereiro da Premier League.



O internacional alemão bisou nos duelos do Man. City contra Liverpool e Tottenham, respetivamente. O médio de 30 anos tornou-se no primeiro jogador dos «citizens» a receber o troféu em meses consecutivos.



Gundogan superou a concorrência do colega João Cancelo, de Rúben Neves (Wolves), de Bruno Fernandes (Man. United), de Lingard (West Ham), de Raphinha (Leeds United), Harvey Barnes (Leicester) e de Joachim Andersen (Fulham).

