Ilkay Gundogan falhou um penálti na visita do Manchester City ao Liverpool, mas "redimiu-se" depois com dois golos.

Como a equipa de Pep Guardiola venceu por 4-1 e reforçou a liderança da Premier League, o médio alemão sentiu-se à vontade para comentar o penálti nas redes sociais, com humor.

Gundogan associou o falhanço à final do Super Bowl, que será disputada neste domingo entre os Kansas City Chiefs e os Tampa Bay Buccaneers.

«Quando te dizem que há Super Bowl e que um "field goal" vale três pontos», escreveu o jogador do Manchester City nas redes sociais.

When they tell you it's #SuperBowl and a Field Goal is worth 3 points... 🏈🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤣 #LIVMCI pic.twitter.com/x8hY6fiEMK