«Quero marcar golos sempre!». É desta forma que Viktor Gyökeres se apresenta aos adeptos do Arsenal, após a oficialização da mudança do internacional sueco do Sporting para o clube londrino.

«Simplesmente, senti que este era o clube certo para mim», partilhou o jogador, em declarações ao site dos Gunners.

«O que ouvi de Mikel Arteta (treinador) e Andrea Berta (diretor desportivo) e o que vi nos últimos anos, a forma como têm jogado», convenceram Gyökeres, bem como «toda a história que o clube tem e os seus adeptos». «Tem sido incrível ver todo o apoio que me deram antes mesmo de chegar», acrescentou.

O avançado sueco recordou ainda o duelo com o Arsenal, na época passada, para a Liga dos Campeões, que os ingleses venceram por 5-1. «Vocês foram muito sólidos defensivamente, foi difícil criar oportunidades. Também foram muito bons nas bolas paradas e muito eficazes, marcando cinco golos. Foi um jogo difícil», considerou.

Gyökeres falou ainda do regresso a Inglaterra, agora para jogar na Premier League, depois de ter disputado o Championship entre 2020 e 2023, pelo Swansea e o Coventry. «Acho que melhorei muito desde então. Agora quero provar o meu valor», salientou.

«Quando joguei no Sporting, marquei alguns golos na Liga dos Campeões, por isso sinto que também posso estar a este nível. Vir para um clube do nível do Arsenal vai ajudar-me a jogar ainda melhor. Estou muito animado para poder começar», concluiu o avançado sueco.