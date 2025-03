Viktor Gyökeres continua a ser associado a uma transferência para o Manchester United e existem até rumores de que o Sporting tem um acordo para libertar o sueco por um valor abaixo dos cem milhões de euros da cláusula de rescisão. Contudo, Rio Ferdinand, antigo jogador dos «red devils», não considera que o avançado dos leões seja uma opção viável.

«Não acho que seja o homem certo. Não vi muitos jogos dele, mas vi-o com muita atenção em três jogos. Nessas vezes em que o observei, fiquei com a ideia que não terá tantas oportunidades na Premier League. Quando é fisicamente igualado, não vejo isso. O que mais tem?», começou por dizer Ferdinand, no seu canal de YouTube.

«É isso que questiono. Ele tem o suficiente quando é igualado fisicamente para marcar um golo? O físico é uma coisa enorme no jogo hoje. Uma equipa do Ruben Amorim precisa de jogadores físicos e velozes, não há disso neste plantel. Simplesmente não existe», completou.

Gyökeres tem contrato com o Sporting até junho de 2028. Esta temporada, leva 39 golos e nove assistências em 40 jogos pelos leões.